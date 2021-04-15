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По делу убийства журналиста во времена Майдана объявили новое подозрение

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 13:42
По делу убийства журналиста во времена Майдана объявили новое подозрение Фото: ГБР объявило подозрение по делу Сергиенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о новом подозрении одному из возможных исполнителей похищения и убийства активиста, участнику "Самообороны Евромайдана Черкасской области" и журналисту Василию Сергиенко. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В апреле 2014 года Сергиенко похитили со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток. Установлено, что подозреваемый участвовал в похищении, пытках и убийстве активиста.

Таким образом, лицо подозревается в совершении особо тяжкого преступления - участие в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск, проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора.

Напомним, судьи в деле об убийстве журналиста Сергиенко сообщили о подозрении.

РБК-Украина писало, что зимой 2020 года Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

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