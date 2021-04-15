По справі вбивства журналіста у часи Майдану оголосили нову підозру

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про нову підозру одному з можливих виконавців викрадення та вбивства активіста, учасника "Самооборони Євромайдану Черкаської області" та журналіста Василя Сергієнка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Про це повідомляє прес-служба ДБР .

У квітні 2014 року Сергієнка викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур. Встановлено, що підозрюваний брав участь у викраденні, катуванні та вбивстві активіста.

Таким чином, особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину - участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 КК України).

На даний час підозрюваний оголошений в державний та міжнародний розшук, здійснюються заходи з встановлення його місцеперебування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань за процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.