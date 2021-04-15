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По справі вбивства журналіста у часи Майдану оголосили нову підозру

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 13:42
По справі вбивства журналіста у часи Майдану оголосили нову підозру Фото: ДБР оголосило підозру по справі Сергієнка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про нову підозру одному з можливих виконавців викрадення та вбивства активіста, учасника "Самооборони Євромайдану Черкаської області" та журналіста Василя Сергієнка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У квітні 2014 року Сергієнка викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур. Встановлено, що підозрюваний брав участь у викраденні, катуванні та вбивстві активіста.

Таким чином, особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину - участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 КК України).

На даний час підозрюваний оголошений в державний та міжнародний розшук, здійснюються заходи з встановлення його місцеперебування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань за процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, судді у справі про вбивство журналіста Сергієнка повідомили про підозру.

РБК-Україна писало, що взимку 2020 року Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка.

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