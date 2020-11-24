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У справі "скіфського золота" призначили нового суддю

Амстердам, Вівторок 24 листопада 2020 21:08
У справі "скіфського золота" призначили нового суддю
Фото: Еміне Джаппарова (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Апеляційний суд Амстердама призначив нового суддю для розгляду справи "про скіфське золото". Нові слухання справи по суті будуть призначені в найближчі місяці.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова, передає "Крим. Реалії".

За її словами, МЗС планує передати українське подання на розгляд суду найближчим часом.

За даними російського агентства ТАСС, новим суддею по справі "скіфського золота" став Джерард Левін.

Нагадаємо, у 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим був анексований Росією. З того часу права на скіфське золото оскаржується в суді.

У листопаді минулого року апеляційний суд Амстердама відмовив Україні у відводі судді у справі про "скіфське золото".

Українська сторона встановила, що суддя Апеляційного суду Амстердама протягом декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнафтобуд".

Юридична фірма Bergh Stoop & Sanders, яка діє в інтересах України, подавала запит, поставивши під сумнів незалежність суду

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