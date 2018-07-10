Дело о расстрелах на Майдане: на верхних этажах гостиницы "Украина" нашли пули

По делу о расстрелах на Майдане до сих пор продолжается экспертиза изъятых пуль

В рамках расследования дела о расстрелах на Майдане зимой 2014 года привлеченные промышленные альпинисты обнаружили пули на верхних этажах гостиницы "Украина". Об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По словам Горбатюка, привлеченные промышленные альпинисты продолжают работать на верхних этажах гостиницы "Украина".

"Работы еще не завершены. Решили привлечь альпинистов, и не зря это оказалось - нашли пули", - подчеркнул он.

Он также добавил, что экспертиза обнаруженных пуль продолжается до сих пор.

"Сразу же мы ее (экспертизу, - ред.) назначили, но у нас в государстве такая проблема, что очень долго проводятся экспертизы. Некоторые больше двух лет не могут завершиться", - отметил Горбатюк.

Напомним, ранее Горбатюк заявил, что руководство Генеральной прокуратуры Украины пытается незаконно влиять на расследование преступлений на Майдане.