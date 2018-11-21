У справі злочинів проти Майдану у судах нині перебувають 13 осіб, - Горбатюк

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Українга/Віталій Носач)

Загалом про підозру в убивствах активістів Майдану повідомлено майже 50 особам

Справи стосовно 13 фігурантів у справі злочинів проти Майдану та убивства активістів Революції гідності на сьогодні розглядаються в українських судах. Про це на брифінгу щодо розслідування злочинів, повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Загалом, за його словами, про підозру в убивствах учасників мирних акцій протесів повідомлено менше півсотні осіб.

"За вчинення 73 вбивств повідомлено про підозру майже 50 особам. У суді розглядаються справи стосовно 13 осіб, які обвинувачуються у більшості з цих вбивств. Робота, яка свідчить про пророблені діі із розслідуванням, доказами та іншим, є грунтовною" , - сказав Горбатюк.

Він відзначив, що розслідування справ Майдану не стали питанням державного пріоритету.

"Це має бути робота не тільки одного слідчого підрозділу, а всієї держави", - зазначив Горбатюк.

За його словами, сприяють розслідуванням активісти та родини Небесної Сотні.

"Наш підрозділ ні від кого з представників правоохоронних органів не отримав пропозиції про допомогу. А пропонують допомогу лише адвокати родин Небесної сотні, самі родини та активісти", - резюмував Горбатюк.

Нагадаємо, як повідомив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчого управління спеціальних розслідувань Олексій Донський, на сьогодні здійснюється підтримка державного обвинувачення у 56 справах щодо 140 осіб у справах, пов'язаних із Майданом.

Раніше силовики затримали снайпера, який підозрюється в причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.