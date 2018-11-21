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На сьогодні здійснюється підтримка держобвинувачення у 56 справах Майдану, - ГПУ

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 12:15
На сьогодні здійснюється підтримка держобвинувачення у 56 справах Майдану, - ГПУ
Фото: Олексій Донський (УНІАН)

Здійснюється підтримка держобвинувачення у 56 справах щодо 140 осіб у справах, пов'язаних із Майданом

На сьогоднішній день здійснюється підтримка державного обвинувачення у 56 справах щодо 140 осіб у справах, пов'язаних із Майданом. Про це на брифінгу по розслідуванню злочинів, скоєних проти учасників мирних акцій протесту, розповів начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчого управління спеціальних розслідувань Олексій Донський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Значна частина успіху - це присутність журналістів і тут, і в судах. По судам з конкретними рішеннями я повинен сказати наступне... На сьогоднішній день здійснюється підтримка державного обвинувачення у 56 справах щодо 140 осіб у справах, пов'язаних із Майданом", - сказав Донський.

Нагадаємо, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що в Україні 4,7 тис. злочинів, скоєних проти учасників мирних акцій протесів, які розслідувалися, велика частина злочинів розкрита.

Зазначимо, раніше силовики затримали снайпера, який підозрюється в причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.

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