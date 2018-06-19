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У справі про хабар детективу НАБУ затримали брата Дубового

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 15:43
Фото: Володимир Гуцуляк (РБК-Україна)
Фото: Володимир Гуцуляк (РБК-Україна)

Він переховувався, але його виявили і затримали

У справі про пропозицію хабара детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в розмірі 500 тис. доларів затримано брата колишнього народного депутата Олександра Дубового Павла. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив глава департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України (ГПУ) Володимир Гуцуляк.

"Дубового затримали, він переховувався, але його виявили і затримали, а зараз готуються матеріали на завершення до суду", - повідомив він.

Павло Дубовий також є двоюрідним братом депутата Одеської обласної ради Олега Бабенка, який вже є підозрюваним у зазначеному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, що фігурант справи про розтрату 185 млн гривень бюджету Одеси на придбанні будівлі в компанії "Девелопмент Еліт" колишній народний депутат Олександр Дубовий вів листування з іншими фігурантами про зняття арешту із зазначених грошей і направлення клопотання "потрібному" судді. Він також спілкувався з депутатом Одеської обласної ради Олегом Бабенком (підозрюваний у пропозиції хабара детективу НАБУ за зняття арешту з грошей "Девелопмент Еліт" і закриття справи про розтрату 185 млн).

Нагадаємо, раніше вчора повідомлялось, що детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками контррозвідки Служби безпеки України затримали ймовірного спільника депутата Одеської обласної ради, який підозрюється у пропозиції співробітнику НАБУ неправомірної вигоди у розмірі 500 тис. доларів.

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Теги публікації: ГПУ, НАБУ, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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