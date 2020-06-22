По делу Майдана объявили подозрение экс-следователю

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему старшему следователю районного управления Главного управления Министерства внутренних дел. Ему объявили подозрение по делу Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 21 января 2014 года он составил и подписал сообщение о подозрении участнику Майдана. Также он подал безосновательное ходатайство об избрании в отношении невиновного меры пресечения в виде ареста.

Бывшему следователю инкриминировали:

незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц;

злоупотребление служебным положением;

служебный подлог;

заведомо незаконное задержание, совершенное по других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц,

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, по предварительному сговору группой лиц

Напомним, прокуроры сообщили о подозрении бывшему сотруднику полка особого назначения "Беркут" в расстрелах на Майдане.

Ранее РБК-Украина писало, что по делу Майдана объявили подозрение бывшему прокурору.