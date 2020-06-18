По делу Майдана объявили подозрение экс-прокурору

Фото: Революция Достоинства (РБК-Украина)

Экс-прокурору инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов

Правоохранители сообщили о подозрении по делу Майдана действующему адвокату - бывшему прокурору отдела прокуратуры Киева. Ему сообщили о подозрении по нескольким статьям.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что 21 января 2014 года он согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана. Потом активистов арестовали.

Экс-прокурору инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц.

А также его подозревают в злоупотреблении служебным положением; служебной подделке, а также в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 02.02.2014); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Напомним, по делам Майдана объявили подозрения двум экс-бойцам "Беркута".

Также объявили о подозрении в использовании подложных документов участнику похищении и пытках участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

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Автор: Анастасия Рокитна