По справі Майдану оголосили підозру екс-слідчому

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому старшому слідчому районного управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ. Йому оголосили підозру по справі Майдану.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 21 січня 2014 року він склав і підписав повідомлення про підозру учаснику Майдану. Також він подав безпідставне клопотання про обрання стосовно невинної особи запобіжного заходу у вигляді арешту.

Колишньому слідчому інкриміновано:

незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб;

зловживання службовим становищем;

службове підроблення;

завідомо незаконне затримання, вчинене в інших особистих інтересах, за попередньою змовою групою осіб,

притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, прокурори повідомили про підозру колишньому співробітнику полку особливого призначення "Беркут" у розстрілах на Майдані.

Раніше РБК-Україна писало, що по справі Майдану оголосили підозру колишньому прокурору.