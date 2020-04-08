По делу Майдана объявили новое подозрение

Решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранении от должности
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киев по делу Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как отмечается, на момент совершения преступления он занимал должность старшего следователя одного из отделов районного управления МВД Украины в Киеве. Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайства о применении меры пресечения и отстранении от должности.
Правоохранитель подозревается в совершении преступлений, а именно:
Следствием установлено, что правоохранитель незаконно задержал и вручил уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков, приведших к тяжким последствиям, одному из участников акций протеста. Затем правоохранитель подал ходатайство об избрании в отношении потерпевшего меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее по делу Майдана объявили еще одно подозрение. Бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киев подозревают в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан, совершенном по предварительному сговору группой лиц.