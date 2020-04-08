По справі Майдану оголосили нову підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику слідчого відділення одного з районних управлінь ГУ Нацполіції України в місті Києві по справі Майдану. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Як зазначається, на момент скоєння злочину він обіймав посаду старшого слідчого одного з відділів районного управління МВС України в Києві. Наразі вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Правоохоронець підозрюється у вчиненні злочинів, а саме:

незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 Кримінального кодексу України);

складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);

перевищені влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);

завідомо незаконному затриманні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України);

притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що правоохоронець незаконно затримав і вручив повідомлення про підозру у організації масових заворушень, що призвели до тяжких наслідків, одному з учасників акцій протесту. Потім правоохоронець подав клопотання про обрання відносно потерпілого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше по справі Майдану оголосили ще одну підозру. Колишнього заступника начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС України в місті Києві підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зборів громадян, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.