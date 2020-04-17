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По делу Майдана объявили еще одно подозрение

Новости » Общество     17.04.2020 - 10:21
По делу Майдана объявили еще одно подозрение
Фото: разгон протестующих (РБК-Украина)

Правоохранительные органы объявили подозрение гражданину в заведомо ложном показании

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщили о подозрении гражданину в заведомо ложном показании,что способствовало освобождению из-под стражи бывшего следователя, который подозревался в преследованиях протестующих. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, судья освободил из-под стражи бывшего следователя Днепровского райуправления ГУ МВД города Киева, который 18 февраля 2014 года незаконно задержал и сообщил о подозрении в массовых беспорядках без всяких доказательств вины двум участникам Евромайдана, а также направил в суд ходатайство о заключении их под стражу.

С намерением стороны защиты смягчение меры пресечения должно было предоставить возможность подозреваемому скрыться на временно оккупированную территорию Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве по делу Майдана. Во время Революции Достоинства подозреваемый занимал должность старшего следователя одного из отделов районного управления МВД Украины в Киеве.

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