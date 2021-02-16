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По делу лесных пожаров в Луганской области объявили новые подозрения

Автор: Анастасия Рокитна

В прошлом году в Луганской области были масштабные лесные пожары, в результате которых погибли три человека. Правоохранители установили, что пожарные к месту не выезжали и фиксировали это только "на бумаге".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как сообщается, из-за этого подозрение сообщили начальнику одного из отделов Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

Его подозревают в подстрекательстве к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Еще 5 сотрудников подчиненных территориальных подразделений подозреваются в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"В официальной документации подозреваемые вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию садоводческого товарищества "Волчье Озеро" в Новоайдарском районе... Следствием установлено, что такие мероприятия не осуществлялись, а подозреваемые умышленно фальсифицировали 46 актов о пожаре для искажения статистических показателей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по делу пожаров в Луганской области объявили о подозрении трем должностным лицам ГСЧС.

Напомним, ранее была версия, что одной из причин пожаров могло быть то, что у спасателей не было топлива.

Также сообщалось, что пожарами в Луганской области уничтожено почти 5 гектаров территории.

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