По справі лісових пожеж в Луганській області оголосили нові підозри

Минулого року у Луганській області були масштабні лісові пожежі , в результаті яких загинули три людини. Правоохоронці встановили, що пожежники до місця не виїжджали і фіксували це лише "на папері".

Як повідомляється, через це підозру повідомили начальнику одного з відділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області.

Його підозрюють у підбурюванні до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Ще 5 працівників підпорядкованих територіальних підрозділів підозрюються у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

"До офіційної документації підозрювані вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію садівничого товариства "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі... Cлідством встановлено, що такі заходи не здійснювались, а підозрювані умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників", - йдеться у повідомленні.