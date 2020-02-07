Справа про закупівлю бронежилетів: технологу виробника оголосили підозру

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Про підозру повідомили технологу компанії "НВП Темп 3000"

Слідчі повідомили про підозру технологу компанії "НВП Темп 3000", яка поставила Міністерству оборони України неякісні бронежилети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як встановило слідство, технолог сприяла засновнику підприємства та посадовим особам Міноборони у заволодінні грошовими коштами у сумі майже 62 млн гривень шляхом закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар М3с 1-4".

Зазначається, що технологу було повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

"У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна", - додали в ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що апеляційний суд зменшив розмір застави Дмитру Марченку - начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ, який є фігурантом справи про закупку неякісних бронежилетів.

Також РБК-Україна писало, що в червні у посадових осіб Міноборони пройшли обшуки в рамках кримінальної справи про закупівлю цих бронежилетів. За даними слідства, всього було закуплено 20 тисяч бронежилетів, при цьому 60% з них прострілюються при намоканні.