ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа про закупівлю бронежилетів: технологу виробника оголосили підозру

Новини » Політика     07.02.2020 - 20:12
Справа про закупівлю бронежилетів: технологу виробника оголосили підозру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Про підозру повідомили технологу компанії "НВП Темп 3000"

Слідчі повідомили про підозру технологу компанії "НВП Темп 3000", яка поставила Міністерству оборони України неякісні бронежилети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як встановило слідство, технолог сприяла засновнику підприємства та посадовим особам Міноборони у заволодінні грошовими коштами у сумі майже 62 млн гривень шляхом закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар М3с 1-4".

Зазначається, що технологу було повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

"У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна", - додали в ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що апеляційний суд зменшив розмір застави Дмитру Марченку - начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ, який є фігурантом справи про закупку неякісних бронежилетів.

Також РБК-Україна писало, що в червні у посадових осіб Міноборони пройшли обшуки в рамках кримінальної справи про закупівлю цих бронежилетів. За даними слідства, всього було закуплено 20 тисяч бронежилетів, при цьому 60% з них прострілюються при намоканні.

"Меру" окупованого Новоазовська повідомили про підозру ДБР оголосило підозри екс-прикордонникам через видворення Саакашвілі з України
Новини України подозрениебронежилетыДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся