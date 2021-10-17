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Дело о захвате моряков ВСУ: вопрос юрисдикции суда решится через несколько месяцев

Автор: Артур Родивилов

Вопрос юрисдикции международного арбитражного трибунала в Гааге по рассмотрению дела Украины против России об инциденте в Керченском проливе будет решен через несколько месяцев. Поводом для судебного разбирательства стало конфликт, случившейся 25 ноября 2018 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

В тот день три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское.

Находившихся на кораблях украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности Украины обвинили в незаконном пересечении границы и удерживали под стражей девять месяцев.

Исковое заявление в связи с данным инцидентом Украина подала 1 апреля 2019 года. Она требовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 Россия подала предварительные возражения, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража. Слушания в Гааге по этим предварительным возражениям проходили с 11 до 16 октября.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что во время слушаний, Российская Федерация пыталась доказать, что инцидент в Керченском проливе касался "военной деятельности". Впрочем, украинские дипломаты и иностранные юристы вдребезги разбили бессмыслицу российской стороны.

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Гаага