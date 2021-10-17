Справа про захоплення моряків ЗСУ: питання юрисдикції суду вирішиться через кілька місяців

Питання юрисдикції Міжнародного арбітражного трибуналу в Гаазі з розгляду справи України проти Росії про інцидент в Керченській протоці буде вирішено через кілька місяців. Приводом для судового розгляду став конфлікт, що трапився 25 листопада 2018 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW .

Того дня три українські кораблі були силою зупинені російською береговою охороною в міжнародних водах неподалік від анексованого Криму при спробі пройти через Керченську протоку з Чорного моря в Азовське.

Українських військовослужбовців і співробітників Служби безпеки України, які перебували на кораблях, звинуватили в незаконному перетині кордону та утримували під вартою дев'ять місяців.