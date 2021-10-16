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Кулеба о слушании морского дела в Гааге: вдребезги разбили российские бессмыслицы

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Суббота 16 октября 2021 20:57
Кулеба о слушании морского дела в Гааге: вдребезги разбили российские бессмыслицы Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время слушаний, Российская Федерация пыталась доказать, что инцидент в Керченском проливе касался "военной деятельности". Впрочем, украинские дипломаты и иностранные юристы вдребезги разбили бессмыслицу российской стороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам министра, Российская Федерация выступила инициатором слушаний, чтобы попытаться доказать, что инцидент в Керченском проливе был следствием "военной деятельности", в связи с чем суд не имеет права рассматривать его.

"Слушания созвали россияне, пытаясь подвергнуть сомнению юрисдикцию трибунала касаемо дела. Российская сторона представляла свои манипулятивные доводы, пытаясь ввести суд в заблуждение и сорвать рассмотрение дела. По сути, они пытались доказать, что инцидент 25 ноября 2018 года касался "военной деятельности", и поэтому не подпадает под Конвенцию ООН по морскому праву. Соответственно, по их мнению, суд не имеет юрисдикции рассматривать дело", - пишет Кулеба.

Впрочем, украинская сторона и иностранные юристы полностью разгромили абсурдные аргументы Российской Федерации.

"Позицию Украины защищала профессиональная юридическая команда МИД. Украинские дипломаты и профессиональные иностранные юристы вдребезги разбили российские бессмыслицы", - добавил Кулеба.

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Гаага Дмитрий Кулеба
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