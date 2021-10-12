Дело о захвате моряков: что требует Украина от России в Гаагском суде

Слушания начались 11 октября с выступления представителя делегации РФ, а 12 октября выступит представитель Украины.

Украина в своем иске будет добиваться признания факта нарушения Россией Конвенции по морскому праву, а также моральной и материальной компенсации.

Окончательная сумма компенсации не разглашается, но в материалах уголовного расследования Службы безопасности Украины говорится, что действия РФ нанесли ущерб Украине на 260 млн гривен, то есть практически на 10 млн долларов.

Источник РБК-Украина в Министерстве иностранных дел прогнозирует, что решение арбитражного трибунала по юрисдикции может быть через полгода, а окончательный вердикт по делу - через пару лет.