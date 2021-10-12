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Дело о захвате моряков: что требует Украина от России в Гаагском суде

Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

Международный арбитражный трибунал в Гааге (Нидерланды) начал предварительные слушания, касающиеся юрисдикции дела о захвате Россией украинских моряков. Заявление в суд Украина подала еще в апреле 2019 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков".

Слушания начались 11 октября с выступления представителя делегации РФ, а 12 октября выступит представитель Украины.

Украина в своем иске будет добиваться признания факта нарушения Россией Конвенции по морскому праву, а также моральной и материальной компенсации.

Окончательная сумма компенсации не разглашается, но в материалах уголовного расследования Службы безопасности Украины говорится, что действия РФ нанесли ущерб Украине на 260 млн гривен, то есть практически на 10 млн долларов.

Источник РБК-Украина в Министерстве иностранных дел прогнозирует, что решение арбитражного трибунала по юрисдикции может быть через полгода, а окончательный вердикт по делу - через пару лет.

Напомним, 25 ноября 2018 года группа кораблей ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляла плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь в Азовском море.

После чего, при подходе к Керченскому проливу пограничные катера РФ напали и захватили украинские корабли и моряков.

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Российская ФедерацияГаагаКерченский мост