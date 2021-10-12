Справа про захоплення моряків: що вимагає Україна від Росії в Гаазькому суді

Слухання почалися 11 жовтня з виступу представника делегації РФ, а 12 жовтня виступить представник України.

Україна у своєму позові буде домагатися визнання факту порушення Росією Конвенції з морського права, а також моральної та матеріальної компенсації.

Остаточна сума компенсації не розголошується, але в матеріалах кримінального розслідування Служби безпеки України йдеться, що дії РФ завдали шкоди Україні на 260 млн гривень, тобто практично на 10 млн доларів.

Джерело РБК-Україна в Міністерстві закордонних справ прогнозує, що рішення арбітражного трибуналу по юрисдикції може бути через півроку, а остаточний вердикт у справі - через пару років.