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Справа про захоплення моряків: що вимагає Україна від Росії в Гаазькому суді

Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

Міжнародний арбітражний трибунал у Гаазі (Нідерланди) почав попередні слухання, що стосуються юрисдикції справи про захоплення Росією українських моряків. Заяву до суду Україна подала ще у квітні 2019 року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків".

Слухання почалися 11 жовтня з виступу представника делегації РФ, а 12 жовтня виступить представник України.

Україна у своєму позові буде домагатися визнання факту порушення Росією Конвенції з морського права, а також моральної та матеріальної компенсації.

Остаточна сума компенсації не розголошується, але в матеріалах кримінального розслідування Служби безпеки України йдеться, що дії РФ завдали шкоди Україні на 260 млн гривень, тобто практично на 10 млн доларів.

Джерело РБК-Україна в Міністерстві закордонних справ прогнозує, що рішення арбітражного трибуналу по юрисдикції може бути через півроку, а остаточний вердикт у справі - через пару років.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року група кораблів ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу" здійснювала плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполь в Азовському морі.

Після чого, при підході до Керченської протоки прикордонні катери РФ напали і захопили українські кораблі і моряків.

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Російська ФедераціяГаагаКерченский мост