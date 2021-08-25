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Дело Захарченко о гранатах будут расследовать заочно: суд принял решение

Автор: Олег Черныш

Печерский районный суд Киева разрешил специальное (заочное) расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, его зама Виктора Ратушняка и экс-главы департамента МВД Павла Зинова. Их подозревают в причастности к незаконной поставке гранат из России для разгона Майдана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора.

Сообщается, что 10 августа суд удовлетворил ходатайства прокуроров и разрешил спецрасследование в отношении Захарченко, Ратушняка и Зинова.

Все они являются подозреваемыми в деле о незаконных поставках из РФ светошумовых гранат усиленного действия для разгона активистов Евромайдана в январе 2014 года.

Как следует из определений суда, Зинов и Захарченко, предположительно, скрываются от следствия на территории России, а Ратушняк - в оккупированном Крыму.

Все они объявлены в международный розыск, поданы документы для объявления их в розыск по линии Интерпола.

Напомним, в марте Захарченко заочно арестовали по делу о гранатах, это решение позволяет начать процедуру экстрадиции. Он фигурирует еще в нескольких уголовных делах.

До этого Украина ввела санкции против него.

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Министерство внутренних дел УкраиныВиталий ЗахарченкоМайдан