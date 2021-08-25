Справу Захарченка про гранати розслідуватимуть заочно: суд прийняв рішення

Печерський районний суд Києва дозволив спеціальне (заочне) розслідування відносно екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, його заступника Віктора Ратушняка і екс-глави департаменту МВС Павла Зінова. Їх підозрюють у причетності до незаконного постачання гранат з Росії для розгону Майдану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора.
Повідомляється, що 10 серпня суд задовольнив клопотання прокурорів і дозволив спецрозслідування щодо Захарченка, Ратушняка і Зінова.
Всі вони є підозрюваними у справі про незаконні поставки з РФ світлошумових гранат посиленої дії для розгону активістів Євромайдану в січні 2014 року.
Як випливає з ухвал суду, Зінов і Захарченко, імовірно, переховуються від слідства на території Росії, а Ратушняк - в окупованому Криму.
Всі вони оголошені в міжнародний розшук, подані документи для оголошення їх в розшук по лінії Інтерполу.
Нагадаємо, в березні Захарченка заочно заарештували у справі про гранати, це рішення дозволяє розпочати процедуру екстрадиції. Він фігурує ще в кількох кримінальних справах.
До цього Україна ввела санкції проти нього.