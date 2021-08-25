Справу Захарченка про гранати розслідуватимуть заочно: суд прийняв рішення

Повідомляється, що 10 серпня суд задовольнив клопотання прокурорів і дозволив спецрозслідування щодо Захарченка, Ратушняка і Зінова.

Всі вони є підозрюваними у справі про незаконні поставки з РФ світлошумових гранат посиленої дії для розгону активістів Євромайдану в січні 2014 року.

Як випливає з ухвал суду, Зінов і Захарченко, імовірно, переховуються від слідства на території Росії, а Ратушняк - в окупованому Криму.

Всі вони оголошені в міжнародний розшук, подані документи для оголошення їх в розшук по лінії Інтерполу.