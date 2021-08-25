RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Справу Захарченка про гранати розслідуватимуть заочно: суд прийняв рішення

Автор: Олег Черниш

Печерський районний суд Києва дозволив спеціальне (заочне) розслідування відносно екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, його заступника Віктора Ратушняка і екс-глави департаменту МВС Павла Зінова. Їх підозрюють у причетності до незаконного постачання гранат з Росії для розгону Майдану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що 10 серпня суд задовольнив клопотання прокурорів і дозволив спецрозслідування щодо Захарченка, Ратушняка і Зінова.

Всі вони є підозрюваними у справі про незаконні поставки з РФ світлошумових гранат посиленої дії для розгону активістів Євромайдану в січні 2014 року.

Як випливає з ухвал суду, Зінов і Захарченко, імовірно, переховуються від слідства на території Росії, а Ратушняк - в окупованому Криму.

Всі вони оголошені в міжнародний розшук, подані документи для оголошення їх в розшук по лінії Інтерполу.

Нагадаємо, в березні Захарченка заочно заарештували у справі про гранати, це рішення дозволяє розпочати процедуру екстрадиції. Він фігурує ще в кількох кримінальних справах.

До цього Україна ввела санкції проти нього.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниВіталій ЗахарченкоМайдан