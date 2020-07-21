Справа Вовка: НАБУ розсекретило частину матеріалів слідчих дій

Фото: табличка НАБУ (РБК-Україна)

Голови ОАСК та ДСУ підозрюються у зловживанні впливом

Національне антикорупційне бюро опублікувало нові матеріали у справі про замовні рішення та спробу захоплення державної влади в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК). Підозрюваними є 12 осіб, серед яких голова ОАСК Павло Вовк та керівник Державної судової адміністрації (ДСУ) Зиновій Холоднюк.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Оприлюднені матеріали можуть вказувати на причетність голів ОАСК та ДСУ до одного з численних злочинів. Зокрема, Вовк і Холоднюк підозрюються у зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави. НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримали вказане провадження від колег з СБУ для подальшого розслідування.

"Зважаючи на виключну суспільну значимість кримінального провадження, НАБУ оприлюднює розсекречені матеріали слідчих дій, що розкривають деталі злочину", - йдеться у повідомленні.

В опублікованих записах розмов чиновників йдеться про перешкоджання призначенню переможця конкурсу на посаду глави ДСА.

"Холоднюк не зміг на нього податися, оскільки не відповідав вимогам для кандидатів, тому вирішив перешкодити проведенню конкурсу і таким чином зберегти посаду. За допомогою він звернувся до глави ОАКС, щоб той став на заваді призначенню переможця конкурсу", - йдеться у матеріалах слідства.

Вовк погодився допомогти Холоднюку, але за умови призначення "своїх людей" в склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів за квотою ДСА.

У відео присутні розмови інших фігурантів - кандидата в ВККС і суддів ОАСК, про призначення одного з членів ВККС за квотою ДСА та про плани щодо перешкоджання проведення конкурсу на посаду голови ДСА.

Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАКС Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.

Чиновників підозрюють, зокрема, у прийнятті замовних рішень та спробі захоплення влади в системі судоустрою.