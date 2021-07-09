Досудебное расследование по "VAB банку" завершено и дело передано в суд
Следствие так и не нашло доказательств преступного сговора и нанесения ущерба государству в деле "VAB Банка". Досудебное расследование завершено и дело передано в суд.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Дело передано в Высший антикоррупционный суд.
"Детективы не раскопали ничего нового. Взяли те же документы, с которым работали с 2016 года, и раздали новые подозрения", - утверждает один из фигурантов дела на правах анонимности.
Нацбанк заинтересован в объективном расследовании дела "VAB Банка", сообщили в пресс-службе регулятора по запросу Forbes.
А в компании Бахматюка "Укрлендфарминг" надеются, что очередной суд поставит точку в этой истории. Следствие не доказало факты преступного сговора и нанесение ущерба государству, утверждают в компании бизнесмена.
Ранее адвокаты подозреваемого бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука обвинили НАБУ в умышленном затягивании расследования дела по рефинансированию "VAB банка". Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобы защиты и отменил постановление НАБУ как незаконное. Адвокаты утверждают, что НАБУ подало 10 одинаковых постановлений о приостановлении дела, чтобы обойти положения об разрешенных сроках досудебного расследования, ведь иначе дело против их клиента пришлось бы закрыть за отсутствием каких-либо доказательств.
Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ "VAB банку" в период банковского кризиса 2014 года.
Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.