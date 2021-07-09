Досудебное расследование по "VAB банку" завершено и дело передано в суд

Следствие так и не нашло доказательств преступного сговора и нанесения ущерба государству в деле "VAB Банка". Досудебное расследование завершено и дело передано в суд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Дело передано в Высший антикоррупционный суд.

"Детективы не раскопали ничего нового. Взяли те же документы, с которым работали с 2016 года, и раздали новые подозрения", - утверждает один из фигурантов дела на правах анонимности.

Нацбанк заинтересован в объективном расследовании дела "VAB Банка", сообщили в пресс-службе регулятора по запросу Forbes.

А в компании Бахматюка "Укрлендфарминг" надеются, что очередной суд поставит точку в этой истории. Следствие не доказало факты преступного сговора и нанесение ущерба государству, утверждают в компании бизнесмена.