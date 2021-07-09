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Досудове розслідування по "VAB банку" завершено і справу передано до суду

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Київ, П'ятниця 09 липня 2021 17:33
Досудове розслідування по "VAB банку" завершено і справу передано до суду фото: VAB Банк (truth-about-bahmatuk.com)
Автор: РБК-Україна

Слідство так і не знайшло доказів злочинної змови й завдання збитків державі у справі "VAB Банку". Досудове розслідування завершено і справу передано до суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Справу передано до Вищого антикорупційного суду.

"Детектива не розкопали нічого нового. Взяли ті ж документи, з яким працювали з 2016 року, і роздали нові підозри", - стверджує один з фігурантів справи на правах анонімності.

Нацбанк зацікавлений в об'єктивному розслідуванні справи "VAB Банку", повідомили в пресслужбі регулятора за запитом Forbes.

А в компанії Бахматюка "Укрлендфармінг" сподіваються, що черговий суд поставить крапку в цій історії. Слідство не довело факти злочинної змови і завдання збитків державі, стверджують в компанії бізнесмена.

Раніше адвокати підозрюваного колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Пісарука звинуватили НАБУ в умисному затягуванні розслідування справи по рефінансуванню "VAB банку". Вищий антикорупційний суд задовольнив скарги захисту і скасував постанову НАБУ як незаконну. Адвокати стверджують, що НАБУ подало 10 однакових постанов про призупинення справи, щоб обійти положення про дозволені терміни досудового розслідування, адже інакше справу проти їхнього клієнта довелося б закрити за відсутністю будь-яких доказів.

Нагадаємо, що справу проти Пісарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ "VAB банку" в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

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