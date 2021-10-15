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Дело "украинского шпиона" в Крыму: Киев требует от Москвы отменить незаконный приговор

Автор: Александр Мороз

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест из-за незаконного решения так называемого “Верховного суда Крыма”. Там осудили украинца Константина Ширинга до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Украинские дипломаты отметили, что рассматривают это дело как политически мотивированное и назвали его очередным примером навязывания гражданства РФ на территории Крыма.

Требуем от Российской Федерации отменить решение "суда" и немедленного освободить гражданина Украины Константина Ширинга, а также всех незаконно удерживаемых ею украинских граждан", - подчеркнули в МИД.

К тому же, международное сообщество призвали осудить применение Россией практики системных политических репрессий против граждан Украины во временно оккупированном Крыму. Сделать это предложили в пределах Крымской платформы.

Как известно, 15 апреля 2020 года Константин Ширинг был незаконно задержан на территории временно оккупированного Крыма. Российская оккупационная администрация по сфабрикованному уголовному делу обвинила его в ”шпионской деятельности".

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