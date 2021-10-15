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Оккупанты в Крыму дали "украинскому шпиону" 12 лет тюрьмы

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Симферополь, Пятница 15 октября 2021 12:35
Оккупанты в Крыму дали "украинскому шпиону" 12 лет тюрьмы Фото: "суд" в Крыму вынес приговор еще одному украинцу (wikimapia.org)
Автор: Сергей Новиков

Так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил украинца Константина Ширинга к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в якобы шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, уголовное дело о шпионаже в отношении Ширинга было сфабриковано.

"Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обращаю внимание, что проведение судебных слушаний в отношении граждан Украины в закрытом режиме без допуска представителей СМИ практикуется так называемыми "судами" не первый раз и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Константина Ширинга", - отметила Денисова.

Она также призвала международное сообщество применить все возможные инструменты, чтобы усилить давления на Россию и добиться освобождения украинских политзаключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала перепись населения в оккупированном Крыму, а украинская сторона просит международных партнеров не признавать ее результаты.

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