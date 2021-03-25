Дело об убытках Службе внешней разведки направили в суд

Обвинительный акт в отношении трех лиц направлен в суд.

Среди обвиняемых:

экс-заместитель главы Службы внешней разведки Украины (ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины;

экс-чиновник СВРУ - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины;

и.о. директора госпредприятия - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

По данным следствия, вышеуказанные обвиняемые в 2014 году организовали государственную закупку. Служба заключила договор на поставку оборудования с одним из государственных предприятий, которое не могло выполнить договоренность. Полную предоплату внесла, но оборудование не получила.

"Средства, которые госпредприятие получило от СЗРУ за непредоставленное оборудование, его руководитель легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что интересам государства нанесли 2,2 млн гривен убытков, что установлено заключением экономической экспертизы.