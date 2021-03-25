Справу про збитки Службі зовнішньої розвідки направили до суду

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування щодо завдання збитків Службі зовнішньої розвідки України.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Обвинувальний акт стосовно трьох осіб скеровано до суду.
Серед обвинувачених:
За даними слідства, вищезгадані обвинувачені в 2014 році організували державну закупівлю. Служба уклала з договір на постачання обладнання із одним із державних підприємств, яке не могло виконати домовленість. Повну передплату внесла, але обладнання не отримала.
"Кошти, які держпідприємство отримало від СЗРУ за непоставлене обладнання, його керівник легалізував, перерахувавши компаніям із ознаками фіктивності", - йдеться у повідомленні.
В НАБУ заявили, що інтересам держави завдано 2,2 млн гривень збитків, що встановлено висновком економічної експертизи.
Нагадаємо, минулого року НАБУ повідомило про підозру екс-першому заступнику голови зовнішньої розвідки.