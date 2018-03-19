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Дело об убийстве Веремия: Крысину грозит 6 лет лишения свободы

НовостиОбщество    19.03.2018 - 15:17
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина/Виталий Носач)

Прокурор хочет допросить свидетелей по делу Крысина

Прокурор Алексей Донской заявил, что для Юрия Крысина, обвиняемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, потребуют шесть лет лишения свободы. Об этом прокурор рассказал журналистам после заседания Апелляционного суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Будем требовать шесть лет лишения свободы. Мы будем требовать именно это в данном производстве. Мы не думаем, что за одно заседание это произойдет, но хотим вызвать свидетелей и допросить по данному производству", - сообщил прокурор.

Напомним, Апелляционный суд Киева сегодня, 19 марта 2018 года, начал рассмотрение апелляции на приговор Юрию Крысину. Суд перенес заседание по делу Крысина на 2 апреля. Под здание суда стянули Нацгвардию.

Отметим, в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Вместе с тем, Генеральная прокуратура Украины просила суд назначить Крысину 6 лет лишения свободы и расценивает приговор как несправедливый. 28 декабря 2017 года ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

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