Справа про вбивство Веремія: Крисіну загрожує 6 років позбавлення волі

Прокурор Олексій Донський заявив, що для Юрія Крисіна, обвинуваченому у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія, вимагатимуть шість років позбавлення волі. Про це прокурор розказав журналістам після засідання Апеляційного суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вимагатимемо шість років позбавлення волі. Ми вимагатимемо саме це у даному провадженні. Ми не думаємо, що за одне засідання це станеться, але хочемо викликати свідків і допитати по даному провадженню", - повідомив прокурор.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва сьогодні, 19 березня 2018 року, розпочав розгляд апеляції на вирок Юрію Крисіну. Суд переніс засідання у справі Крисіна на 2 квітня. Під будівлю суду стягнули Нацгвардію.

Зазначимо, в грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Разом з тим, Генеральна прокуратура України просила суд призначити Крисіну 6 років позбавлення волі і розцінює вирок Крисіну як несправедливий. 28 грудня 2017 року ГПУ подала до суду апеляційну скаргу на вирок Крисіну.