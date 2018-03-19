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Справа про вбивство Веремія: Крисіну загрожує 6 років позбавлення волі

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 15:17
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна/Віталій Носач)

Прокурор хоче допитати свідків у справі Крисіна

Прокурор Олексій Донський заявив, що для Юрія Крисіна, обвинуваченому у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія, вимагатимуть шість років позбавлення волі. Про це прокурор розказав журналістам після засідання Апеляційного суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вимагатимемо шість років позбавлення волі. Ми вимагатимемо саме це у даному провадженні. Ми не думаємо, що за одне засідання це станеться, але хочемо викликати свідків і допитати по даному провадженню", - повідомив прокурор.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва сьогодні, 19 березня 2018 року, розпочав розгляд апеляції на вирок Юрію Крисіну. Суд переніс засідання у справі Крисіна на 2 квітня. Під будівлю суду стягнули Нацгвардію.

Зазначимо, в грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки. 

Разом з тим, Генеральна прокуратура України просила суд призначити Крисіну 6 років позбавлення волі і розцінює вирок Крисіну як несправедливий. 28 грудня 2017 року ГПУ подала до суду апеляційну скаргу на вирок Крисіну. 

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Суд переніс розгляд апеляції на вирок Крисіну через неявку обвинуваченого Справа про вбивство Веремія: суд розсекретив текст вироку Крисіну
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