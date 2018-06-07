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Дело об убийстве Бузины рассмотрит суд присяжных

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 18:53
Фото: суд по делу Бузины (buzina.org)
Фото: суд по делу Бузины (buzina.org)

Следующее заседание суда по делу об убийстве Бузины состоится 15 июня

Дело об убийстве журналиста Олеся Бузины рассмотрит суд присяжных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Как отмечается, в Шевченковском суде города Киева сегодня, 7 июня 2018 года, состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве Бузины.

"По результатам подготовительного судебного заседания коллегия судей решила назначить обвинительный акт к рассмотрению по существу судом присяжных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следующее заседание суда по делу об убийстве Бузины состоится 15 июня.

Фото: суд по делу Бузины (facebook.com buzina.org)

Напомним, бывший шеф-редактор издания "Сегодня" Олесь Бузина был убит в Киеве 16 апреля 2015 года. Бузину застрелили возле его дома. В тот же день правоохранители нашли автомобиль, на котором, предположительно, передвигались убийцы Бузины.

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Теги публикации: Олесь Бузина, суд присяжных, Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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