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Дело Труханова: суд продлил срок обязательств одному из фигурантов

НовостиПолитика    11.06.2018 - 19:42
Фото: Петр Загодиренко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Петр Загодиренко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Срок возложенных обязательств продлили на два месяца

Соломенский суд Киева сегодня, 11 июня, продлил срок обязательств Петру Загодиренко, который является фигурантом по делу о нанесении ущерба бюджету Одессы. Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Валентин Мусияка, передает корреспондент РБК-Украина.

"Загодиренко Петру продлили срок возложенных обязательств на два месяца", - сообщил Мусияка.

Напомним, Загодиренко является фигурантом по делу завода "Краян". Так, мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, ранее принадлежавшее ГП "Завод "Краян", по 185 млн гривен. Сама структура на началу 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии средства "продавец" попытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находился в зоне АТО.

15 февраля Соломенский районный суд Киева избрал Петру Загодиренко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

15 марта Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты на решение об избрании меры пресечения Загодиренко.

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Теги публикации: Геннадий Труханов, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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