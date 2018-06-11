Дело Труханова: суд продлил срок обязательств одному из фигурантов

Срок возложенных обязательств продлили на два месяца

Соломенский суд Киева сегодня, 11 июня, продлил срок обязательств Петру Загодиренко, который является фигурантом по делу о нанесении ущерба бюджету Одессы. Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Валентин Мусияка, передает корреспондент РБК-Украина.

"Загодиренко Петру продлили срок возложенных обязательств на два месяца", - сообщил Мусияка.

Напомним, Загодиренко является фигурантом по делу завода "Краян". Так, мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, ранее принадлежавшее ГП "Завод "Краян", по 185 млн гривен. Сама структура на началу 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии средства "продавец" попытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находился в зоне АТО.

15 февраля Соломенский районный суд Киева избрал Петру Загодиренко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

15 марта Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты на решение об избрании меры пресечения Загодиренко.