Справа Труханова: суд продовжив термін зобов'язань одному з фігурантів

Термін покладених зобов'язань продовжили на два місяці

Солом'янський суд Києва сьогодні, 11 червня, продовжив термін зобов'язань Петру Загодиренко, який є фігурантом у справі про нанесення збитків бюджету Одеси. Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентин Мусіяка, передає кореспондент РБК-Україна.

"Загодиренко Петру продовжили термін покладених зобов'язань на два місяці", - повідомив Мусіяка.

Нагадаємо, Загодиренко є фігурантом у справі заводу "Краян". Так, мерія Одеси придбала у приватної структури будівлю, яка раніше належала ДП "Завод "Краян", за 185 млн гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 млн гривень, а отримані від мерії кошти "продавець" спробував перерахувати фіктивній компанії, керівник якої перебував в зоні АТО.

15 лютого Солом'янський районний суд Києва обрав Петру Загодиренко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб.

15 березня Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту на рішення про обрання запобіжного заходу Загодиренко.