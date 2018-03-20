Дело Труханова: суд по одному из фигурантов снова не состоялся

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об отстранении от должности директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектора на 4 апреля. Об этом рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Валентин Мусияка, передает корреспондент РБК-Украина.

"Заседание по делу Спектора не состоялось. Соответственно заседание перенесли. Судья ушел в отпуск. Следующее будет аж 04.04.2018", - сообщил прокурор.

Отметим, по делу хищения средств на покупку Одесским городским советом зданий обанкротившегося завода "Краян" для "Европейской мэрии" за 185 млн гривен суд избрал меру пресечения двум чиновникам, которые вернулись в Украину после командировок.

Так, 20 февраля была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексею Спектору и председателю комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Скребету.

Кроме того, на них были возложены обязанности: являться по первому вызову, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с фигурантами производства, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Напомним, 15 марта Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты на решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Петру Загодиренко, который также является фигурантом в деле о нанесении ущерба бюджету Одессы.