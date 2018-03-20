Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Справа Труханова: суд по одному з фігурантів знову не відбувся

НовиниПолітика    20.03.2018 - 15:46
Фото: Олексій Спектор (facebook.com/odessa.net.ua)
Фото: Олексій Спектор (facebook.com/odessa.net.ua)

Наступне засідання відбудеться 4 квітня

Апеляційний суд Києва переніс розгляд клопотання про відсторонення від посади директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора на 4 квітня. Про це розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентин Мусіяка, передає кореспондент РБК-Україна.

"Засідання по справі Спектора не відбулось. Відповідно засідання перенесли. Суддя пішов у відпустку. Наступне буде аж 04.04.2018", - повідомив прокурор.

Відзначимо, по справі розкрадання коштів на купівлю Одеською міською радою будівель збанкрутілого заводу "Краян" для "Європейської мерії" за 185 млн гривень суд обрав запобіжний захід двом чиновникам, які повернулися в Україну після відряджень.

Так, 20 лютого було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту директору департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексію Спектору та голові комісії міськради з питань комунальної власності Василю Скребету.

Крім того, на них були покладені обов'язки: з'являтися за першим викликом, не відлучатися з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з фігурантами виробництва, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Нагадаємо, 15 березня Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту на рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою Петру Загодіренко, який також є фігурантом у справі про нанесення збитків бюджету Одеси.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Справа Труханова: суд заарештував 185 млн гривень, отриманих за будівлю "Краян" Справа Труханового: суд не усунув Шкрябая від посади
Теги: Генадій Труханов, хищение, Одеса
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top