Справа Труханова: суд по одному з фігурантів знову не відбувся

Апеляційний суд Києва переніс розгляд клопотання про відсторонення від посади директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора на 4 квітня. Про це розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентин Мусіяка, передає кореспондент РБК-Україна.

"Засідання по справі Спектора не відбулось. Відповідно засідання перенесли. Суддя пішов у відпустку. Наступне буде аж 04.04.2018", - повідомив прокурор.

Відзначимо, по справі розкрадання коштів на купівлю Одеською міською радою будівель збанкрутілого заводу "Краян" для "Європейської мерії" за 185 млн гривень суд обрав запобіжний захід двом чиновникам, які повернулися в Україну після відряджень.

Так, 20 лютого було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту директору департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексію Спектору та голові комісії міськради з питань комунальної власності Василю Скребету.

Крім того, на них були покладені обов'язки: з'являтися за першим викликом, не відлучатися з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з фігурантами виробництва, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Нагадаємо, 15 березня Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту на рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою Петру Загодіренко, який також є фігурантом у справі про нанесення збитків бюджету Одеси.