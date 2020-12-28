Дело сына Гладковского: завершено следствие по откату на миллион

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела Игоря Гладковского - сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Он подозревается в получении отката на 950 тысяч гривен на оборонных контрактах.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Сообщается, что завершено следствие в получении неправомерной выгоды за влияние на гендиректора "Укрспецэкспорта", и защите Гладковского-младшего открыли материалы дела. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием").

По данным следствия, подозреваемый в 2017-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний.

НАБУ утверждает, что благодаря ему "Оптимумспецдеталь" получала преференции при заключении государственных контрактов. За это Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли. В деле фигурирует только один контракт, но следствие считает, что это был не единичный случай.

Напомним, о подозрении сообщили 21 декабря 2020, тогда же источники РБК-Украина подтвердили, что речь идет об Игоре Гладковском. Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что "Укроборонпрому" перепродавали запчасти с большой наценкой.

Позже стало известно, что прокуратура не будет просить о мере пресечения для сына Гладковского.