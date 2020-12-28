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Справа сина Гладковського: завершено слідство щодо відкату на мільйон

Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування справи Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він підозрюється в отриманні відкату на 950 тисяч гривень на оборонних контрактах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

Повідомляється, що завершено слідство у одержанні неправомірної вигоди за вплив на гендиректора "Укрспецекспорту", і захисту Гладковського-молодшого відкрили матеріали справи. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України ("Зловживання впливом").

За даними слідства, підозрюваний у 2017-2017 роках реалізував схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших компаній.

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НАБУ стверджує, що завдяки йому "Оптимумспецдеталь" отримувала преференції при укладенні державних контрактів. За це Ігорю Гладковському нібито перераховували 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку. У справі фігурує тільки один контракт, але слідство вважає, що це був не поодинокий випадок.

Нагадаємо, про підозру повідомили 21 грудня 2020 року, тоді ж джерела РБК-Україна підтвердили, що мова йде про Ігоря Гладковського. Вперше про його можливу причетність до схем стало відомо навесні 2019 року, коли журналісти опублікували розслідування про те, що "Укроборонпрому" перепродували запчастини з великою націнкою.

Пізніше стало відомо, що прокуратура не буде просити про запобіжний захід для сина Гладковського.

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Новини України УкроборонпромНАБУГладковський