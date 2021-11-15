Дело судьи Чауса направили в суд

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4. ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2016 детективы НАБУ задержали его "на горячем". Верховная рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

"Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый скрывался от органа досудебного расследования и покинул территорию Украины", - говорится в сообщении

Уголовное производство по факту незаконного перемещения судьи через государственную границу Украины расследуется Главным следственном управлением Службы безопасности Украины.

С 16 августа 2016 года судью объявили в национальный розыск, а в дальнейшем - в международный розыск. Местонахождение судьи было неизвестно вплоть до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области. НАБУ задержало его в больнице "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).