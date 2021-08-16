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Апелляционный суд принял решение об аресте Чауса

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 12:30
Апелляционный суд принял решение об аресте Чауса Фото: экс-судья Днепровского суда столицы Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Апелляционный суд Киева принял решение по делу экс-судьи Днепровского суда столицы Николаю Чаусу. Он оставил в силе решение Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал адвоката экс-судьи Ростислава Кравца.

Апелляционный суд оставил Чауса под домашним арестом.

"Апелляционные жалобы касательно меры пресечения Николаю Чаусу прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения, а решение без изменения", - сообщил адвокат.

Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на меру пресечения Чаусу.

Ранее Высший антикоррупционный суд отправил экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест до 18 августа 2021 года.

Что известно по делу

НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения крупной взятки Чаусом. Взятку судья закопал на огороде в банках. Правоохранители пытались его задержать, но судья скрылся в Молдову.

В начале апреля Чауса якобы похитили в Кишиневе. С тех пор никто не знал, где находится судья, пока его не обнаружили в селе на территории Винницкой области. После этого Чауса задержали сотрудники СБУ.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о завершении расследования по Чаусу.

Отметим, Чауса отправили под круглосуточный домашний арест.

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