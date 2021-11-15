Справу судді Чауса скерували до суду

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою) Кримінального кодексу України.

У серпні 2016 року детективи НАБУ затримали його "на гарячому". Верховна рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

"Скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування та залишив територію України", - ідеться у повідомленні

Кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення екссудді через державний кордон України розслідується Головним слідчім управлінням Служби безпеки України.

З 16 серпня 2016 року суддю оголосили у національний розшук, а надалі - у міжнародний розшук. Місцеперебування судді було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області. НАБУ затримало його у лікарні "Феофанія".

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).