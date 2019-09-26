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Дело судей Окружного админсуда направят в СБУ

Новости » Политика    26.09.2019 - 13:37
Дело судей Окружного админсуда направят в СБУ
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Дело судей Окружного админсуда в СБУ направят в ближайшее время

В Службу безопасности на дорасследование будет направлено уголовное дело в отношении судей Окружного админсуда Киева, которые подозреваются во вмешательстве в работу членов Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом заявил директор Национального бюро расследований Артем Сытник, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сытник отметил, что у него был разговор, что после смены следственного подразделения в этом деле в следственную группу будут включены детективы НАБУ.

"Было объявлено подозрения (судьям ОАСК, - ред.), но, к сожалению, на сегодня дело не в НАБУ. Поэтому прогнозировать, как будут развиваться события, мне трудно. Насколько я знаю, дело будет передано в Центральный аппарат СБУ, потому что было мое письменное обращение к генеральному прокурору по поводу того, чтобы не передавать в ГБР в связи с тем, что в пленках фигурируют сотрудники ГБР", - сказал он.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете главы суда Вовка. Отмечалось, что ГПУ зафиксировала вмешательства Окружного административного суда Киева в работу Государственного бюро расследований и других государственных органов власти, в том числе ВККС.

Кроме этого, руководство ОАСК могло оказать давление на принятие решения Конституционным судом Украины по закону о незаконном обогащении.

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