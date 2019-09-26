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Справу суддів Окружного адмінсуду направлять до СБУ

Новини » Політика    26.09.2019 - 13:37
Справу суддів Окружного адмінсуду направлять до СБУ
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Справу суддів Окружного адмінсуду до СБУ направлять в найближчий час

До Служби безпеки на дорозслідування буде направлена кримінальна справа відносно суддів Окружного адмінсуду Києва, які підозрюються у втручанні у роботу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це заявив директор Національного бюро розслідувань Артем Ситник, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Ситник зазначив, що у нього була розмова, що після зміни слідчого підрозділу у цій справі у слідчу групу будуть включені детективи НАБУ.

"Було оголошено підозри (суддям ОАСК, - ред.), але, на жаль, на сьогодні справа не в НАБУ. Тому прогнозувати, як розвиватимуться події, мені важко. Наскільки я знаю, справа буде передана до Центрального апарату СБУ, бо було моє письмове звернення до генерального прокурора з приводу того, щоб не передавати у ДБР у зв’язку з тим, що у плівках фігурують працівники ДБР", - сказав він.

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ провели низку обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Вовка. Зазначалося, що ГПУ зафіксувала втручання Окружного адміністративного суду Києва у роботу Державного бюро розслідувань та інших державних органів влади, у тому числі ВККС.

Крім того, керівництво ОАСК міг чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України за законом про незаконне збагачення.

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