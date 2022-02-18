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Дело о смерти парня в игорном клубе Львова: суд оправдал полицейских

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Тернополь, Пятница 18 февраля 2022 16:41
Дело о смерти парня в игорном клубе Львова: суд оправдал полицейских Фото: суд оправдал патрульных по делу о смерти парня в игорном клубе Львова (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Апелляционный суд Тернополя вынес решение о закрытии дела в отношении шестерых инспекторов роты "ТОР" патрульной полиции. Они признаны невиновными по делу о смерти 22-летнего парня в одном из игорных заведений Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

"Тернопольский апелляционный суд закрыл дело в отношении наших ребят и оправдал их", - написал Билошицкий.

По его словам, это решение является официальным признанием несправедливости и незаконности происходившего на суде первой инстанции. Он поблагодарил всех, кто помогал добиться справедливого судебного решения.

Напомним, в августе прошлого года Галицкий районный суд Львова приговорил к 8 годам лишения свободы патрульных. Их признали виновными в смерти парня в игорном клубе Львова в феврале 2018-го.

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