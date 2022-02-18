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Справа про смерть хлопця в гральному клубі Львова: суд виправдав поліцейських

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Тернопіль, П'ятниця 18 лютого 2022 16:41
Справа про смерть хлопця в гральному клубі Львова: суд виправдав поліцейських Фото: суд виправдав патрульних у справі про смерть хлопця в гральному клубі Львова (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Апеляційний суд Тернополя виніс рішення про закриття справи стосовно шістьох інспекторів роти "ТОР" патрульної поліції. Вони визнані невинними у справі про смерть 22-річного хлопця в одному з гральних закладів Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

"Тернопільський Апеляційний суд закрив справу щодо наших хлопців і виправдав їх", - написав Білошицький.

За його словами, це рішення є офіційним визнанням несправедливості і незаконності того, що відбувалося на суді першої інстанції. Він подякував усім, хто допомагав домогтися справедливого судового рішення.

Нагадаємо, у серпні минулого року Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі патрульних. Їх визнали винними у смерті хлопця в гральному клубі Львова в лютому 2018-го.

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