Дело о слежке за послом США в Украине: установлены подтверждающие факты, следствие продлено

Указано, что сроки следствия, которое ведет Главное следственное управление Нацпола, завершались 16 июля. За время расследования полиция успела допросить как свидетелей депутата Верховной рады Александра Дубинского и главного редактора программы "Слідство.Інфо" Анну Бабинец.

Кроме того, в ходе радиотехнической разведки территории около посольства США в Киеве полицией были зафиксированы "возможные факты слежки, которые подлежат дальнейшей проверке".

В дальнейшем правоохранители намерены направить в США запрос о международной правовой помощи, а именно о допросе лиц, которым известны данные о слежке за Йованович.

Полиция просила суд продлить следствие еще на год - до середины июля 2022 года, но судья Елена Бусик решила, что для завершения уголовного производства достаточно продлить его сроки только на 5 месяцев - до 16 декабря текущего года.

Решение обжалованию не подлежит.

Отметим, Мари Йованович с 2 августа 2016 года по 20 мая 2019 года была послом США в Украине.