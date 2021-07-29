Справа про стеження за послом США в Україні: встановлено підтверджуючі факти, слідство продовжено

Зазначено, що терміни слідства, яке веде Головне слідче управління Нацполу, завершувалися 16 липня. За час розслідування поліція встигла допитати як свідків депутата Верховної Ради Олександра Дубинського та головного редактора програми "Слідство.Інфо" Анну Бабинець.

Крім того, в ході радіотехнічної розвідки території біля посольства США в Києві поліцією були зафіксовані "можливі факти стеження, які підлягають подальшій перевірці".

Надалі правоохоронці мають намір направити в США запит про міжнародну правову допомогу, а саме про допит осіб, яким відомі дані про стеження за Йованович.

Поліція просила суд продовжити слідство ще на рік - до середини липня 2022 року, але суддя Олена Бусик вирішила, що для завершення кримінального провадження достатньо продовжити його терміни тільки на 5 місяців - до 16 грудня поточного року.

Рішення оскарженню не підлягає.

Зазначимо, Марі Йованович з 2 серпня 2016 року по 20 травня 2019 року була послом США в Україні.