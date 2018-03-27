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Дело Скрипаля: Словакия не будет высылать российских дипломатов

НовостиПолитика    27.03.2018 - 09:03
Фото: из-за дела Скрипаля страны высылают российских дипломатов (коллаж РБК-Украина)
Фото: из-за дела Скрипаля страны высылают российских дипломатов (коллаж РБК-Украина)

Словакия еще рассматривает варианты действий в связи с делом Скрипаля

Словакия не будет высылать российских дипломатов из солидарности со странами Евросоюза и Вышеградской группы, которые пошли на такие меры из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии. Об этом заявил представитель МИД Словакии Петер Суско, передает The Slovak Spectator.

"Словакия недвусмысленно осудила нападение в Солсбери, признала выводы Европейского совета от 22 марта 2018 года и оставила за собой право предпринять дальнейшие шаги в связи с этим делом", - заявил Суско.

По его словам, словацкое правительство вызвало российского посла.

"Дальнейшее развитие ситуации и ответ России на призывы стран ЕС, в том числе Словакии, повлияют на дальнейшие шаги, которые мы рассмотрим по этому вопросу", - добавил Суско, но не дал четкого ответа о возможной высылке российских дипломатов из страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выдворит 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Словакия, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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