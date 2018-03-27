Справа Скрипаля: Словаччина не буде висилати російських дипломатів

Словаччина ще розглядає варіанти дій у зв'язку зі справою Скрипаля

Словакія не буде висилати російських дипломатів із солідарності з країнами Євросоюзу та Вишеградської групи, які пішли на такі заходи через отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Британії. Про це заявив представник МЗС Словаччини Петер Суско, передає The Slovak Spectator.

"Словаччина недвозначно засудила напад у Солсбері, визнала висновки Європейської ради від 22 березня 2018 року і залишила за собою право вжити подальші кроки у зв'язку з цією справою", - заявив Суско.

За його словами, словацький уряд викликав російського посла.

"Подальший розвиток ситуації і відповідь Росії на заклики країн ЄС, у тому числі Словаччини, вплинуть на подальші кроки, які ми розглянемо з цього питання", - додав Суско, але не дав чіткої відповіді про можливу висилку російських дипломатів з країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна видворить 13 російських дипломатів у зв'язку зі справою Скрипаля.